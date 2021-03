Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Bad Essen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes am Kuhweg beschädigte ein Unbekannter am Mittwochabend einen Audi A4 und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß vermutlich beim Vorbeifahren zwischen 18 und 18.25 Uhr gegen die Heckstoßstange und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

