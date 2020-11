Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Bäckereifiliale überfallen

PapenburgPapenburg (ots)

Papenburg - Bäckereifiliale überfallen Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend eine Bäckereifiliale an der Moorstraße in Papenburg überfallen. Der Mann betrat gegen 17 Uhr den Raum hinter dem Verkaufstresen. Er bedrohte die 39-jährige Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete er anschließend auf einem Fahrrad in Richtung der Straße Kersten Tannen. Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, circa 20 bis 25 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Jogginghose sowie einen dunklen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

