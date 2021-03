Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz

Ankum (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale in der Alfons-Schulte-Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr wurde ein dort abgestellter roter Toyota Aygo einer Pflegeeinrichtung durch ein noch unbekanntes Fahrzeug am rechten Heck beschädigt. Aufgrund der Spurenlage müsste es sich dabei um ein weißes Auto gehandelt haben. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Ankum unter 05462/962500 entgegen.

