Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht auf dem Parkplatz des NP-Marktes

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Parkplatz des NP-Marktes zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein dort abgestellter schwarzer VW Polo wurde im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um einen Lkw handeln. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizeistation Bissendorf unter 05402-98549 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell