Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallflucht im Parkhaus - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

In einem Parkhaus an der Herrenteichsstraße beschädigte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag einen Skoda Kodiaq und flüchtete, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der graue SUV stand auf der "Ebene 2", als der oder die Flüchtige zwischen 16.50 und 17.50 Uhr gegen die Fahrerseite stieß und hintere Beifahrertür beschädigte. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

