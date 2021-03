Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter Nackter in Damentoilette

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine 26-Jährige im Toilettentrakt der Hochschule Am Krümpel Opfer einer sexuellen Belästigung. Als die Frau gegen 10:15 Uhr die Damentoilette verließ, stand plötzlich ein völlig unbekleideter Mann vor ihr. Nachdem das Opfer per Handy den Notruf wählte, zog sich der Täter schnell wieder an und flüchtete aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Nach Angaben der Frau war der Täter circa 25-Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelgraue Hose, schwarze Nike Schuhe und dunkle Socken. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell