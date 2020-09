Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

In Karlsruhe-Grötzingen ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Radfahrer leicht verletzten.

Eine 8-jährige Radlerin war gegen 16:30 Uhr auf dem parallel zum Herdweg verlaufenden Rad-/Fußweg in südlicher Richtung unterwegs. Das Mädchen geriet vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach links und streifte dabei einen ihr entgegenkommenden 27-jährigen Fahrradfahrer. In der Folge stürzten beide zu Boden und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige musste vor Ort nicht ärztlich versorgt werden. Sachschaden entstand nach aktuellem Stand nicht.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell