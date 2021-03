Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit silbergrauem Taxi der Marke Skoda

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Straße am Finkenhügel zu einer Unfallflucht unter Beteiligung eines silbergrauen Taxi der Marke Skoda mit Osnabrücker Kennzeichen. Dessen Fahrer oder Fahrerin touchierte gegen 20.40 Uhr im Bereich der Einmündung zum Lotter Kirchweg einen am Straßenrand abgestellten grün/weißen Mini Cooper. Der Unfallverursacher fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Hinweise auf ein an der Beifahrerseite beschädigtes silbergraues Taxi der Marke Skoda nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 Uhr entgegen.

