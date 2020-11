Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei-Diensthund stellt Apothekeneinbrecher

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag (17.11.2020) hat die Polizei kurz nach einem Apothekeneinbruch an der Elsener Straße zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Gegen 02.15 Uhr löste die Alarmanlage der Apotheke aus. Mehrere Streifen wurden zur Fahndung einsetzt. Zwei Polizisten kamen an der Nasse Wenne zwei Personen entgegen, die sofort flüchteten, als sie die Polizei sahen. Die Verdächtigen verschwanden im dichten Buschwerk zur Lärmschutzwand am Heinz-Nixdorf-Ring. Am Tatort entdeckten Einsatzkräfte auf der Rückseite der Apotheke ein aufgebrochenes Fenster. Der oder die Täter waren eingedrungen, aber vermutlich bei der Auslösung des Alarms sofort und ohne Beute geflüchtet. Zur Suche nach den beiden Tatverdächtigen setzte die Polizei einen Diensthund ein, der die beiden 16-Jährigen in einem Gebüsch liegend aufstöberte. Die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen. Bislang waren beide nicht polizeilich aufgefallen. Sie kamen am frühen Morgen in die Obhut ihrer Eltern. Gegen die mutmaßlichen Einbrecher läuft jetzt ein Strafverfahren.

