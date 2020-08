Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Unfall mit Roller - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Roller befuhr ein Unbekannter am Freitag, 21.08.2020, gegen 16.50 Uhr, den Gehweg in der Hauptstraße Erzingen in Richtung Rechberg. In gleicher Richtung befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem VW die Hauptstraße und beabsichtigte über den Gehweg in einen Parkplatz einzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden, woraufhin der Rollerfahrer stürzte. Dieser blieb unverletzt, soll aber nach dem Unfall eine 26-jährige Beifahrerin im VW beleidigt haben. An dem Roller war kein Kennzeichen angebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Der Rollerfahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt und 175 cm groß, schlank mit dunklem Teint. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein graues T-Shirt sowie einen schwarzen Helm. Sein Roller war weiß mit einem schwarzen Schriftzug und seitlich mit roten Streifen. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-351) sucht den Rollerfahrer. Wer Hinweise auf diesen geben kann, wird gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

