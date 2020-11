Polizei Paderborn

POL-PB: Gullideckel ausgehoben

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Am Sonntagmorgen (15.11.2020) meldeten Anwohner mehrere ausgehobene Kanal- und Gullideckel an der Detmolder Straße und im Seskerbruch. Zudem waren zwei Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, denen die Randalierer nachts aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060.

