POL-KN: (Nendingen

TUT) Brand einer Gartenhecke (09.05.2020)

Eine brennende Gartenhecke erforderte am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Nendingen und der Polizei in der Rosenstraße in Nendingen. Der 51-jährige Eigentümer eines dort befindlichen Grundstücks hatte einen Bunsenbrenner zur Unkrautvernichtung benutzt und hierbei unabsichtlich die Hecke in Brand gesetzt.

Der Verursacher konnte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und unterband ein Wiederaufflammen des Feuers. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Weitere Sachschäden entstanden nicht.

