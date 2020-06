Polizei Hagen

POL-HA: 40-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss in Verkehrskontrolle

Hagen (ots)

Am Sonntag, 28. Juni, führte die Polizei gegen 11 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Ein 40-Jähriger war auf dem Graf-von-Galen-Ring in Fahrtrichtung Wehringhausen unterwegs. Die Beamten hielten den Mann mit seinem Motorroller auf Höhe der Wehringhauser Straße an. Während der Kontrolle war der Hagener auffällig nervös. Auf Nachfrage gab er an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Angabe. Zusätzlich konnte er den Beamten keine Prüfbescheinigung aushändigen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell