POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (11.03.2021) in einem Discountmarkt an der Kronenstraße offenbar Getränkedosen gestohlen und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt. Der 20-Jährige wollte in Begleitung zweier weiterer Personen den Discountmarkt gegen 21.45 Uhr verlassen. Anscheinend versuchte er, mehrere Getränkedosen unter seiner Jacke versteckt, an der Kassiererin vorbei zu schleusen. Als ein Ladendetektiv den Mann ansprach, flüchteten alle drei. Die nachsetzenden Mitarbeiter holten den 20-Jährigen ein und hielten ihn trotz dessen Gegenwehr fest. Im weiteren Verlauf schlug und trat der Tatverdächtige nach den Sicherheitsmitarbeitern, herbeigerufene Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich fest. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

