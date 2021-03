Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Kind zusammengestoßen - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein unbekannter Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse stieß am Donnerstagnachmittag (11.03.2021) mit einem ebenfalls unbekannten Kind in der Großglocknerstraße an der Ecke zur Beutelsbacher Straße zusammen. Wie ein Augenzeuge zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei berichtete, fuhr der Autofahrer gegen 14.30 Uhr auf der Großglocknerstraße in Richtung Beutelsbacher Straße, als ein Kind von rechts, auf Höhe der Beutelsbacher Straße, auf die Fahrbahn lief, mit dem Auto zusammenstieß und stürzte. Der Fahrer des Mercedes sowie weitere Passanten kümmerten sich zunächst um das gestürzte Kind. Anschließend entfernte sich der Mercedes-Fahrer von der Unfallstelle und gab gegenüber den Passanten an, die Polizei verständigen zu wollen. Ob sich das Kind durch den Unfall verletzte und ob das Auto beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann mit hellen Haaren gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz soll eine 50 bis 60 Jahre alte Frau gesessen haben. Das etwa acht Jahre alte Kind hatte schulterlange dunkle Haare und trug einen Schulranzen. Unfallbeteiligte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

