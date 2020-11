Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen von Lkw gestohlen - Einbruch in Vereinsheim

FuldaFulda (ots)

Kennzeichen von Lkw gestohlen

Großenlüder - In der Nacht auf Dienstag (10.11.) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Bahnhof" das hintere Kennzeichen BRA-GG 833 eines Lkws. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden beträgt 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Hünfeld - In der Nacht auf Dienstag (10.11.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Landerneau-Allee ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Schnapsflaschen und hinterließen circa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

