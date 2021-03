Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (10.03.2021) den Verkehr an der Einmündung Heilbronner Straße / Pragstraße kontrolliert und ihr Augenmerk dabei auf Rotlichtverstöße gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 14.45 Uhr und 17.30 Uhr den Verkehr in Fahrtrichtung Feuerbach und ahndeten dabei 21 Rotlichtfahrten. Ein Autofahrer benutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon. Die Verkehrsteilnehmer müssen nun neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell