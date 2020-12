Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Zeugen nach Fahrerflucht gesucht

KuppenheimKuppenheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer soll am Mittwoch im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:45 Uhr, in der Ringstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A3 beim Vorbeifahren beschädigt haben. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Streifschaden, der in der Mitte der Fahrertüre beginnt und in der Mitte der linken hinteren Seite endet. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07225 9887- 0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /jt

