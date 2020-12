Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Evakuierung in Offenburg nach Fund einer Fliegerbombe - Abschlussmeldung

OffenburgOffenburg (ots)

Nach der erfolgreichen Entschärfung der Fliegerbombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg wurde diese zum Abtransport und zur Vernichtung verladen. Die Evakuierten können seit 17:30 Uhr zurück in ihre Wohnungen und in ihre Büros. Während der Entschärfung des Sprnegkörpers musste auch die B 3 und der Bahnverkehr im unmittelbaren Bereich gestoppt werden. Nur Wenige mussten das Angebot der Unterkunft in der Konrad-Adenauer-Schule in Anspruch nehmen. Einer pflegebedürftigen Person musste durch die Einsatzkräfte aus der Wohnung geholfen werden. Bei der Evakuierung kam es zu keinen Besonderheiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell