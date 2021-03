Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Garagenbrand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Zu einem Brand in einer Garage ist es am Mittwochvormittag (10.03.2021) an der Straße Zu den Tannen gekommen. Ein Zeuge bemerkte gegen 10.50 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr, diese hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Anwohner blieben bei dem Brand offenbar unverletzt. Ersten Ermittlungen zufolge löste mutmaßlich ein technischer Defekt den Brand aus. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

