POL-S: Verkehrskontrollen - über 100 Verstöße in drei Stunden

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (09.03.2021) im Bereich des Neckartors/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr hielten die Beamten insgesamt 47 Fahrerinnen und Fahrer an, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon genutzt haben sollen. Darüber hinaus missachteten mutmaßlich elf Fahrer das Rotlicht einer Ampel, weitere 20 hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Neben weiteren Verstößen, wie fehlende Umweltplaketten, verbotswidriges Benutzen der Busspur oder überfällige Hauptuntersuchungen, kontrollierten die Beamten auch an der Kreuzung Wolfram-/Heilbronner Straße. Dort setzten die Polizisten ihr Hauptaugenmerk auf die Einhaltung des Rotlichts. Insgesamt fuhren sechs Autofahrer trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Die Beamten hielten alle Fahrerinnen und Fahrer im Anschluss an. Die Betroffenen müssen nun mit empfindlichen Geldbußen rechnen.

