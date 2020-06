Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Gebäude gesprüht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

An zwei verschiedenen Gebäuden sprühten unbekannte Täter Graffitis an die Wände. Zwischen Donnerstag (25. Juni) und Freitag (26. Juni) verunstalteten sie das Bürgerhaus an der Straße Wiesengrund und zwischen Samstag (27. Juni) und Sonntag (28. Juni) eine Fassade an der Kirchstraße.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell