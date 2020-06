Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dunkelhäutiger Mann entblößte sich

Hückelhoven (ots)

Am Sonntag, 28. Juni, fragte gegen 16.45 Uhr ein dunkelhäutiger Mann eine junge Frau auf der Weserstraße nach dem Weg zum Schwimmbad. Während sie ihm die Strecke erklärte, entblößte er sein Geschlechtsteil. Als sie dies bemerkte, lief die Zeugin davon. Sie beschrieb den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170-175 Zentimeter groß und schlank. Er hatte einen 3-Tage-Bart, kurze, schwarze Dreadlocks und trug eine lange, blaue Jeanshose und ein helles T-Shirt. Er konnte durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

