Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Brände am Wochenende

Geilenkirchen/Übach-Palenberg (ots)

In Geilenkirchen-Niederheid zündeten am Sonntag (28. Juni), gegen 18 Uhr, unbekannte Täter in einem Waldstück in der Nähe der Von-Braun-Straße mehrfach Unterholz an. Die Feuerwehr konnte die Brandherde rasch löschen.

In Übach-Palenberg-Marienberg zündeten unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Altkleider-Container an. In der Nacht zu Samstag (27. Juni) geschah dies in der Straße In der Schley und in der Nacht zu Sonntag (28. Juni) in der Franz-von-Sales-Straße. Außerdem wurde an einem Wohnhaus in der Marienstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt.

Bereits im Polizeibericht Nummer 179 vom 27. Juni berichteten wir bereits über Brände in Altkleider-Containern in Übach-Palenberg.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell