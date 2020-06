Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Kofferraum gestohlen

Hückelhoven (ots)

Als am 27. Juni (Samstag) gegen 16 Uhr eine Frau ihren Einkaufswagen an einem Baumarkt auf der Straße Am Landabsatz wegbrachte, nutzte ein bisher unbekannter Täter die Gelegenheit und stahl aus dem Kofferraum ihres Pkw eine Geldbörse. Die Polizei sucht nun nach Zeugen dieses Vorfalls. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

