Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Alkoholisiert über Kreisverkehr geschanzt

Nach einem Unfall am Sonntag in Niederstotzingen ist ein Autofahrer jetzt seinen Führerschein los.

UlmUlm (ots)

Der 24-Jährige war gegen 19.15 Uhr in der Sontheimer Straße in Richtung Sontheim unterwegs. Vor einem Kreisverkehr soll er mit seinem Mercedes noch ein Fahrzeug überholt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann zu schnell. Er schanzte über den Kreisverkehr und landete auf einem angrenzenden Grundstück. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Das bestätigte ein Schnelltest. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am Auto beträgt rund 30.000 Euro. Der Fremdschaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen zählen. Oftmals sind die Unfallfolgen schwer. Die Kombination aus beidem birgt eine umso größere Gefahr für andere und hat deshalb im Straßenverkehr nichts zu suchen. Fahren Sie verantwortungsbewusst und bleiben Sie nüchtern.

+++++2317597

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell