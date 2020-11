Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Garage geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand

HasselbachHasselbach (ots)

Am frühen Samstagabend gegen 20:00 Uhr wurde durch aufmerksame Nachbarn ein Garagenbrand in Hasselbach gemeldet. Nach ersten Ermittlungen vor Ort geriet eine freistehende Fertiggarage aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Durch schnelles Eingreifen der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Durch den Brand wurde die Garage weitestgehend zerstört und ein angrenzendes Wohnhaus an der Fassade beschädigt. Es kam zu keinem Personenschaden. Durch den Brand wurde die Stromversorgung der umliegenden Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Der zuständige Energieversoger wurde angefordert. Insgesamt waren 55 Kräfte der umliegenden Wehren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise bei 35.000 Euro.

