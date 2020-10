Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Graffiti-Sprayer gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Durch Sprühgeräusche am frühen Morgen wurde eine Anwohnerin des Nordenstiftsweg am Sonntag, 18. Oktober, gegen 4.40 Uhr geweckt.

Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie einen Mann beobachten, der eine Garagenwand in der Straße Am Steinwinkel besprühte. Ein weiterer passte auf, um nicht entdeckt zu werden. Als die Anwohnerin die beiden ansprach, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Oranienburger Straße.

Der Sprayer ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat einen dunklen Teint und dunkle kurze Haare. Er trug rote Schuhe und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Der Aufpasser ist etwa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat ebenfalls einen dunklen Teint und eine breite Körperstatur. Er hat kurze dunkle Haare und einen kurzen dunklen Bart. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

