Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Kind auf Fahrrad nicht gesehen

Erwitte (ots)

Am Donnerstag (25.Juni), gegen 7.50 Uhr, befuhr eine 48-jährige Autofahrerin aus Erwitte die Freistuhlgasse aus Richtung "Am Markt" kommend in Richtung Hellweg. Dort wollte sie den Hellweg überqueren und ihre Fahrt in der Reddagstraße fortsetzen. Einen 13-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße "Hellweg" in Richtung B55 befuhr, übersah sie hierbei. Im Bereich Hellweg / Reddagstraße kam es dann zum Zusammenstoß, wodurch der Junge hinfiel und sich leicht verletzte. Ein in der Nähe befindlicher Arzt übernahm mit einer Arzthelferin die Erstversorgung. (reh)

