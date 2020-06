Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin stürzte

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (24.Juni), gegen 14 Uhr, befuhr eine 71-jährige Radfahrerin von der Bökenförder Straße in die Straße Auf dem Kalke. In einem Kurvenbereich kam ihr eine 61-jährige Autofahrerin aus Lippstadt entgegen. Hierdurch erschreckte sich die Radfahrerin und wich nach rechts aus, wobei sie eine hinter sich fahrende Rollstuhlfahrerin touchiert und zu Fall kam. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. (reh)

