Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Fahrraddemo

Möhnesee (ots)

Am Samstag ist erneut eine Fahrraddemo zum Thema Straßenverkehr und Lärmbelästigung am Möhnesee angemeldet und genehmigt worden. Am 14. Juni war eine angemeldete Veranstaltung wegen schlechtem Wetter abgesagt worden. Beginn der Demonstration am Samstag ist um 15:00 Uhr am Stockumer Damm. Die Umzugsteilnehmer werden von dort aus den See mit ihren Fahrrädern umrunden. Dabei wird es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei sichert den Umzugsweg entsprechend ab. Das Ende ist gegen 17:00 Uhr geplant. (lü)

