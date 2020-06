Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Falscher Spielplatz

Werl (ots)

Eine Zeugin beobachtet am Dienstagabend (23.Juni), gegen 18 Uhr, mehrere Jugendliche auf dem Dach einer Grundschule in der Antoniusstraße. Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass der, auf das Dach führende Blitzableiter, beschädigt war. Vermutlich nutzten die Jugendlichen ihn als Aufstiegshilfe. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Glücklicherweise stürzte keines der Jugendlichen von dem Dach. Dies ist definitiv der "falsche Spielplatz". Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

