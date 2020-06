Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei bittet Lkw-Fahrer um Kontaktaufnahme

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, befuhr ein Autofahrer mit seinem silbernen Opel Vectra die B55, auf dem linken der beiden Fahrstreifen, in Richtung Erwitte. Nach ersten Erkenntnissen touchierte ihn ein roter Lastkraftwagen mit anthrazitfarbenen Anhänger beim Fahrstreifenwechsel kurz vor dem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Lipperode und Am Mondschein. Hierdurch wurden der Außenspiegel und die Beifahrertür beschädigt. Der rote Lastkraftwagen hielt daraufhin im Baustellenbereich mit eingeschalteten Warnblinklicht an. Der Fahrer des Opels fuhr hingegen weiter, bis er nach der nächsten Abfahrt durch einen Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde. Als die Beamten den Unfallort im Baustellenbereich aufsuchten, war der Lastkraftwagen nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet nun den Fahrer / die Fahrerin des Lasters oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell