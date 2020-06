Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gefährlich überholt (Folgemeldung)

Lippstadt (ots)

Durch Zeugenhinweise konnte der Fahrzeugführer des silbernen Wagens, der am vergangenen Dienstag (16.06.2020) gefährlich in Lippstadt überholt hatte, ermittelt werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen in Lippstadt lebenden Mann. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung durch grobes und rücksichtsloses Fehlverhalten beim Überholen verantworten. (wo)

