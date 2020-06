Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Polizei sucht weißen Kia

Welver (ots)

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Lippetal befuhr am Dienstag (23.Juni), gegen 5.15 Uhr, die Straße Frankenkamp aus Richtung Ostbusch kommend in Richtung Am Hachenbruch. Als er am Ende der Straße auf die Straße Rossierke/Am Hachenbruch abbiegen wollte kam aus Richtung Am Hachenbruch ein weißer Kia, der die "Rechts-vor-Links" Regelung an der Straßeneinmündung missachtete und seine Fahrt in Richtung Rossierke fortsetzte. Aufgrund der abrupten Bremsung kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er gab gegenüber der Polizei an, dass es sich bei dem weißen Kia, vermutlich um einen SUV gehandelt hatte. Zeugen oder der Fahrer/die Fahrerin des Wagens werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

