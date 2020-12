Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Polizei nimmt mutmaßliche Diebe vorläufig fest

Ein 17- und ein 18-Jähriger sollen am Sonntag in Göppingen an Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen haben.

Gegen 13.15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei zwei Verdächtige mit. Die sollen sich auf einem Areal in der Heininger Straße aufgehalten haben. Nachdem er sie angesprochen hatte seien die Beiden geflüchtet. Eine Polizeistreife traf die Verdächtigen noch in unmittelbarer Nähe an. Außerdem stellten die Beamten fest, dass an einen Lastwagen die Scheibe eingeschlagen war. Einer der Männer hatte einen Nothammer dabei. Der andere einen mutmaßlich gefälschten Geldschein. Beide sehen nach Abschluss der noch laufenden Ermittlungen Strafanzeigen entgegen. Möglicherweise sind die Verdächtigen auch für einen Pkw-Aufbruch verantwortlich. An einem in der Nähe abgestellten Auto war ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Ob aus den Fahrzeugen etwas gestohlen wurde ist noch unklar.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

