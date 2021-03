Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (09.03.2021) in eine Wohnung an der Schneideräckerstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 06.30 Uhr und 17.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen eine Geldkassette sowie Bargeld. Anschließend flüchten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

