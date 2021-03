Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (08.03.2021) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße Jacken gestohlen und sich gegen das Festhalten durch Angestellte gewehrt zu haben. Eine 43 Jahre alte Angestellte erkannte den Tatverdächtigen gegen 13.40 Uhr wieder, nachdem er bereits am Samstag (06.03.2021) ein Hausverbot erhalten hatte. Als die 43-Jährige zusammen mit einer 36 Jahre alten Kollegin den Mann ansprach, trug er bereits eine Jacke aus der Filiale und hatte von einer weiteren Jacke das Etikett abgerissen. Der 24-Jährige warf ein Parfum nach der 36-Jährigen und versuchte sie mit einer Jacke zu schlagen, bevor er die Flucht in Richtung Marienstraße ergriff. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf fest und fanden bei ihm weiteres, mutmaßliches Diebesgut. Der 24 Jahre alte somalische Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (09.03.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

