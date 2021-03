Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Mitte (ots)

Aufgrund eines Brandes ist es am Montagnachmittag (08.03.2021) an der Olgastraße zu einem Rettungseinsatz gekommen. Zeugen meldeten gegen 13.45 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus und alarmierten die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr hatte das Feuer, welches mutmaßlich auf einem Balkon einer Wohnung ausgebrochen war, rasch gelöscht. Offenbar entstand durch den Brand lediglich Sachschaden. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Wohnung. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt. Bislang ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

