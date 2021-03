Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (06.03.2021) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den 35-Jährigen gegen 16.15 Uhr auf einem Sportplatz an der Güglinger Straße. Dabei entdeckten sie bei der Durchsuchung des Mannes etwa 20 Gramm bereits portioniertes Amphetamin, eine Kleinstmenge Marihuana sowie weitere Gegenstände, die auf einen möglichen Rauschgifthandel schließen lassen. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Sonntag (07.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

