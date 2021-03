Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend (07.03.2021) in der Veitstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Mountainbike die Veitstraße bergab, als er in einer Linkskurve gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto prallte. Der 19-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Verletzungen. Rettungssanitäter kümmerten sich um den Mann und brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

