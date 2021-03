Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrer mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag (07.03.2021) gegen 02.00 Uhr in der Stuttgarter Straße aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Elektrofahrrad gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Der Verletzte wurde nach Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine Stuttgarter Klinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell