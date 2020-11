Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad aus Kellerraum entwendet

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhofstraße, Sonntag, 04.10.20 - Samstag, 31.10.20, 11.00 Uhr

EINBECK (schw) -In der Zeit von Sonntag, 04.10.20 bis Samstag, 31.10.20, 11.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem, in der Bahnhofstraße in Kreiensen gelegenen Kellerraum das Fahrrad einer 46-jährigen Geschädigten. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Serious Rockville purple. Durch den Diebstahl entstand der 46-jährigen ein Schaden in Höhe von ca. 200,- EUR Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

