Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ziegen von Weide entwendet

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kreiensener Straße, Samstag, 31.10.20, 10.30 Uhr - Sonntag, 01.11.20, 10.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit von Samstag, 31.10.20, 10.30 Uhr bis Sonntag, 01.11.20, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer an der Kreiensener Straße zwischen Orxhausen und Heckenbeck gelegenen, umzäunten Weide zwei Ziegen. Bei den Ziegen handelte es sich um ein Muttertier und ein Jungtier. Beide Tiere haben ein braunes Fell und sind sehr zutraulich. Durch den Diebstahl entstand dem Tierhalter ein Schaden in Höhe von ca. 160,- EUR. Zeugen, die an der oben beschriebenen Örtlichkeit zum oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell