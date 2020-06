Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Kontrollen positive Bilanz gezogen (49,50/0306) 03.06.2020

Speyer (ots)

Gleich zwei Mal zog die Polizei am gestrigen Abend nach einer Fahrradkontrolle und einer Geschwindigkeitsüberwachung positive Bilanz. Im Rahmen einer 15-minütigen Kontrolle der Verkehrsteilnehmer auf den Fahrradwegen in der Bahnhofstraße in Speyer, wurden trotz stark frequentiertem Verkehrsaufkommen, keinerlei Verstöße festgestellt. Das erfreuliche Ergebnis von Null Verstößen vermerkte die Polizei ebenfalls nach einer halbstündigen Geschwindigkeitsüberwachung in der Kurt-Schumacher-Straße, in Speyer. Alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer verhielten sich vorbildlich.

