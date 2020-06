Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Fahrzeug geführt(00/0406) 04.06.2020, 00:45 Uhr

Speyer (ots)

Am 04.06.2020, kurz nach Mitternacht, kontrollierten die Beamten einen 18-jährigen PKW-Fahrer, welcher die Straße, Am Neuen Rheinhafen, in Speyer befuhr. Trotz des gescheiterten Versuchs einen Fahrerwechsel mit einem der beiden weiteren Fahrzeuginsassen vorzunehmen, konnten die Beamten ermitteln, dass der 18-jährige das Fahrzeug gefahren hat und dabei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst wurde. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein und in dem PKW wurde Betäubungsmittel aufgefunden, welches dem Fahrer zuzuordnen war. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst. Den Halter des Fahrzeuges erwartet nun eine Strafanzeige wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell