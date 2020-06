Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 6 Mal zu schnell gefahren (33/0306) 03.06.2020, 14:30-16:00 Uhr

Speyer (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen, am Mittwochmittag, stellte die Polizei in 1,5 Stunden insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße fest. Die Kontrolle fand in der Rheinhäuser Straße in Speyer statt. Alle Betroffenen wurden entsprechend verwarnt. Die höchste festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung bei erlaubten 30km/h betrug abzüglich Toleranz 48km/h.

