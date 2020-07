Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei ermittelt wegen einer Gewässerverunreinigung und sucht über den aus dem Wasser geborgenen Häcksler nach weiteren Ermittlungsansätzen, insbesondere nach dem Eigentümer

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Mitte Juni wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt, dass es in der Siebethsburger Straße zu einer Gewässerverunreinigung gekommen ist. Die von einer Zeugin benachrichtigte Feuerwehr veranlasste die Sofortmaßnahmen und fanden im Rahmen dessen unter anderem einen benzinbetriebenen Gartenhäcksler, der aus dem Gewässer der Burganlage Siebethsburg gezogen wurde. In dem Park befindet sich an einem schmalen Weg eine Fußgängerbrücke, die über das Gewässer führt. In dieser Höhe lag das Arbeitsgerät im Wasser. Da mindestens der Kraftstoff ausgelaufen war, kam es zu einer Verunreinigung des Gewässers, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Der Häcksler wurde durch die Berufsfeuerwehr aus dem Gewässer geborgen, er wurde sichergestellt. Bei dem Gerät handelt es sich um einen "Blackstone" - Modell GBK 700 L Professional (FOTO). Mit der Veröffentlichung des Bildes hofft die Polizei auf Hinweise, insbesondere zu dem Eigentümer. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell