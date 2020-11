Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Leitplanke geprallt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 64, Bad Gandersheim - Orxhausen, Sonntag, 01.11.20, 05.05 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 01.11.20, gegen 05.05 Uhr befuhr eine 23-jährige Bad Gandersheimerin mit ihrem Pkw, Nissan die B 64 zwischen Bad Gandersheim und Orxhausen, als sie plötzlich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die neben der Fahrbahn befindliche Leitplanke prallt. Die Bad Gandersheimerin blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Pkw und der Schutzplanke entstanden Schäden in Höhe von ca. 4000,- EUR.

