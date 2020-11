Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Corona-Kontrollen durch Landkreis und Polizei

Bild-Infos

Download

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Stadtgbiet, Dienstag, 03.11.20, 10.30 Uhr - 12.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 03.11.20, in der Zeit vo 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr wurden durch Polizei und Landkreis im Rahmen einer gemeinsamen Streife die Einhaltung der jüngst erlassenen Corona-Vorschriften im Stadtgebiet von Bad Gandersheim überwacht. Insgesamt konnte festgestellt werden, dass sich die der Einzelhandel, die Gastronomen und die Bürger der Stadt Bad Gandersheim an die Vorschriften halten. Lediglich in drei Fällen mussten Kunden in Einzelhandelsgeschäften auf das Tragen, bzw. das richtige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen werden. Da die Ermahnten ihr Fehlverhalten sofort einsahen und sich vorschriftenkonform mit einer Mund-Nasen-Bedeckung bekleideten, wurde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell